Deputados colocaram a oposição no seu lugar, diz Ibaneis sobre PPCUB

Durante compromisso da agenda, na manhã desta quinta-feira (20/6), no Sol Nascente, o governador Ibaneis Rocha comentou sobre o Projeto de Lei Complementar (PLC) 41/2024, que institui o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), aprovado na quarta-feira (19/6), na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

“Eu quero registrar, em primeiro lugar, o agradecimento à CLDF, através dos deputados da base, pela belíssima votação de ontem e, principalmente, por colocar a oposição no seu lugar”, começou o mandatário, que avalia o trabalho dos deputados governistas como “muito bem feito” e que a votação se deu de forma “muito bem coordenada” pelo presidente da Casa, o deputado Wellington Luiz (MDB).



“A oposição tem o direito de reclamar, de apontar os erros, porque as qualidades eles não têm tempo para olhar. Eu nunca vi um deputado de oposição elogiando o governo”, alfinetou Rocha, que destacou a aprovação do PL como histórica e que o PPCUB vinha sendo discutido há 15 anos. “A região central da cidade estava passando por um processo de desorganização, sem regras que pudessem atender, tendo em vista que a legislação era muito antiga, e foi feito um debate muito grande com a sociedade do DF”, observou.



O governador lembrou que os técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Sedhu) fizeram uma “análise criteriosa” do projeto, discutiram o plano em mais de 10 audiências públicas, submeteram ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que, segundo ele, não causou nenhum tipo de problema. “Não estou dizendo que [o Iphan] aprovou, mas que, pelo menos, não rejeitou nada que estava dentro do plano urbanístico”, complementou.



Ibaneis também ressaltou o placar expressivo em favor do governo, 18 a 6. “Estou muito feliz com essa aprovação. Agora [o projeto] vai para a sanção. Vamos analisar as emendas que foram feitas. Tenho certeza que todas foram feitas com muita responsabilidade e vamos tratar isso com responsabilidade para entregar o mais rápido possível esse plano urbanístico para o DF”, concluiu.