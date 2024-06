Inverno chegou: DF registra temperatura mínima de 9°C neste domingo (23/6)

Um domingo ensolarado, mas com aquele frio já rotineiro para os brasilienses. A menor temperatura registrada neste domingo (23/6), em Águas Emendadas, foi de 9°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A máxima deve chegar aos 28°C ao longo do dia, clima característico dessa época de inverno.

De acordo com Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, a umidade deve variar entre 30% e 95%. “Frio boa parte da manhã, voltando a esfriar um pouco mais no fim da tarde e pela noite. É importante que as pessoas se agasalhem”, aconselha.



Durante o domingo, os ventos serão fracos com algumas rajadas um pouco mais fortes em determinados pontos de Brasília. Além disso, o céu será de poucas nuvens, com aquele sol para ajudar a amenizar o frio. Andrea afirma que essas condições devem se manter, também, na semana que vem.