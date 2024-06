Homem de 55 anos morre após colidir veículo no pilar do viaduto do Catetinho

Um homem de 55 anos morreu após colidir o veículo que dirigia no pilar do viaduto do Catetinho, sentido Brasília. O acidente ocorreu na noite deste sábado (22/6).



De acordo com o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), quando os socorristas chegaram ao local, policiais militares de Goiás estavam prestando o primeiro atendimento. Após a colisão, houve um princípio de incêndio no cofre do motor do veículo.

As chamas foram contidas por PMs com a ajuda de populares. Então, os bombeiros conseguiram retirar o homem do carro, um Fiat Strada. Ele estava inconsciente e sem pulsação, preso às ferragens. Um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) declarou o óbito do motorista no local.

Durante a ocorrência, duas faixas da EPIA foram interditadas. O Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) ficou responsável pela via.