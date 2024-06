Devotos celebram São João com festa junina e fé em paróquia do Sudoeste

Os devotos de São João se reuniram, ontem, em uma festa junina na Paróquia São Pio de Pietrelcina, no Sudoeste, para honrar o "Santo Festeiro". Em meio às cores das bandeirinhas, a comunidade se uniu para aproveitar o último dia de programação da paróquia com muita brincadeira, jogos, comida e, claro, muita comida.

O dia de São João é comemorado hoje para lembrar o nascimento de João Batista, o profeta que previu o nascimento de Jesus Cristo e faz parte do calendário da igreja católica. Devota do santo, a enfermeira Mônica Libardi, 59 anos, ressalta que se dedica a preparar às comidas típicas após ter encontrado esperança e fé em São João. Ela era uma das responsáveis pela barraquinha dos doces.

"A Paróquia São Pio é a construção da minha vida, além da vida das minhas filhas. O que a construção de São Pio fez em nossas vidas não tem preço. E o hoje estamos retribuindo em prol da construção da basílica", conta. O dinheiro arrecadado na festa será usado na obra do novo templo.

"São João Batista, apóstolo, foi o primeiro a entender a missão de Jesus Cristo. Ele continuou pregando isso dentro do seu coração. Ele tinha essa fé brilhante sobre quem é Jesus Cristo. Através dele, eu me entendo e peço que a cada dia ele aumente a minha fé, para que eu possa servir a São Pio e a ele próprio também", disse.

A professora Karine Guedes, 52 anos, coordenadora da festa junina na igreja, destacou que a paróquia está arrecadando fundos para a reforma da igreja, considerado um esteio da Casa de São Pio de Pietrelcina, na Itália. O sacerdote católico era um devoto fervoroso de São João, o que motivou a admiração de Karine pelo "Santo Festeiro".

"São Pio era um homem tão dedicado a Deus que também cultivava devoção por São João e Nossa Senhora. Ele seguia os exemplos dos discípulos de Jesus, ensinando-nos a fazer o mesmo aqui, através do atendimento aos mais carentes, dos grupos de oração, entre outras iniciativas", lembrou.











As festas juninas eram tradições bastante populares em Portugal e Espanha, e os portugueses as trouxeram durante a colonização, assim como outras tradições. Inicialmente, a festa era conhecida como Festa Joanina, em referência a São João, mas ao longo dos anos teve o nome alterado para festa junina, por ocorrer em junho. "É uma festa folclórica. Sou devota de São Pio e também de São João. É importante termos esse momento de fé para celebrar algo tão bonito que é feito aqui na paróquia. Frequento aqui todos os anos e fico muito feliz em poder estar aqui pregando a união e também colaborando com a construção da igreja", celebrou.

Tradição

As festividades da paróquia no Sudoeste começaram na sexta-feira. O padre Fernando Alves enfatizou que as histórias de pessoas devotas a São João não apenas ilustram a profundidade da fé religiosa, mas também destacam a importância das festas juninas como um momento de união, seguindo também o que Pio de Pietrelcina pregava.

"Estamos celebrando os santos e toda essa tradição, como as comidas típicas, as bandeiras e os trajes, representam um pouco do nosso modo de celebrar. Nossa paróquia começou com uma simples festinha e hoje cresceu bastante. Este é um momento crucial, pois além de ser uma festa tradicional, nos permite arrecadar fundos para a construção do nosso santuário. É um momento de grande união, e é isso que buscamos", comemorou.