Homem com mandado de prisão em aberto é detido pela PM na EPTG

Um homem com mandado de prisão aberto foi preso na noite de sábado (22/6) na EPTG. A prisão do suspeito foi realizada por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Trânsito. Além do mandado em aberto, o homem tinha passagem pela polícia por homicídio e roubo de veículo. O paradeiro do homem foi identificado após a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) receber a informação de que ele estaria transportando drogas em um carro cinza.

O veículo suspeito foi visto no km 6, na via marginal próximo à Companhia Ambiental de Saneamento do Distrito Federal (Caesb). Os policiais militares abordaram e, apesar de não terem encontrado nada ilícito no carro, ao conferirem a identificação do motorista, constataram que ele tinha um mandado de prisão em aberto.

O homem, cuja identidade não foi revelada, foi encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia, na Estrutural para cumprimento da ordem judicial.