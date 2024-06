Neoenergia vai inaugurar usina de hidrogênio em Brasília em 2025

Uma usina de hidrogênio verde está sendo construída em Brasília pela Neoenergia e deverá ser inaugurada em 2025. A unidade receberá energia de uma usina fotovoltaica de 150kWp e vai ajudar no processo de descarbonizarão de segmentos ainda difíceis de reduzir as emissões de CO2, como transporte automotivo. A nova usina será um dos primeiros pontos de abastecimento de H2V veicular no país para o abastecimento de ônibus e veículos leves.

A companhia tem outros cinco acordos de cooperação em curso no país para o desenvolvimento da tecnologia e projetos que superam R$ 500 milhões de investimento. Além disso, a Neoenergia investe cerca de R$ 30 milhões em projeto de pesquisa e desenvolvimento (P&D), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), para a futura implementação de energia verde na capital.



A empresa está confiante de que a aprovação recente do PL 2.308/2023 no Senado Federal, que estabelece o marco regulatório para a produção do hidrogênio verde, vai garantir mais segurança jurídica e regulatória para a tomada de decisões por parte de investidores. A Neoenergia tem o objetivo de ser um dos catalisadores do avanço desta tecnologia no país.





Saiba Mais Cidades DF Detento do 'saidão' que trocou tiros com chacareiro para roubar é preso

Detento do 'saidão' que trocou tiros com chacareiro para roubar é preso Cidades DF Presos 11 membros de quadrilha que deu golpe de R$ 100 mil em lotérica

Presos 11 membros de quadrilha que deu golpe de R$ 100 mil em lotérica Cidades DF No Senado, deputados distritais criticam projeto aprovado do PPCUB