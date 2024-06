Presos 11 membros de quadrilha que deu golpe de R$ 100 mil em lotérica

Operação Pé de Coelho prende suspeitos de integrar grupo criminoso especializado no golpe do boleto reverso - (crédito: PCGO)

Uma operação conjunta da Polícia Civil dos Estados de Goiás e do Pará, deflagrada na madrugada desta terça-feira (25/6), resultou na prisão de 11 pessoas suspeitas de integrar uma organização criminosa que deu prejuízo de R$ 100 mil a uma lotérica, em Goiânia, por meio do golpe do boleto reverso.

Com o apoio da da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC), a Operação Pé de Coelho investiga crimes de fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Ao todo, são 65 policiais civis encarregados de cumprir, nesta manhã, 14 mandados de prisão preventiva e 14 mandados de busca e apreensão em Goiânia (GO), Guapó (GO), Senador Canedo (GO), Brasília (DF), Belém (PA) e Ananindeua(PA).











O golpe

O golpe do boleto reverso consiste na criação de boletos falsificados semelhantes a boletos bancários legítimos, com o intuito de induzir as pessoas a efetuar pagamentos para contas controladas por infratores. A fraude ocorre tanto de forma material, pela alteração do código de barras, como através de métodos de engenharia social.