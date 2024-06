Separação correta do lixo é um dos principais pedidos do SLU

A importância da separação e do descarte correto de lixo foi um dos temas debatido pelo diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Silvio de Morais Vieira, no programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (25/6). Às jornalistas Adriana Bernardes e Thays Martins, o chefe da autarquia destacou que todos os dias cerca de 500 toneladas de resíduos são impossibilitadas de reciclagem por conta da má separação.

Vieira pediu para que as pessoas descartem de forma correta os resíduos. “Pedimos para que, pelo menos, o cidadão separe o lixo em dois, o seco e o úmido. Isso já é suficiente para o SLU fazer o descarte correto, seja no aterro sanitário ou levando para reciclagem”, pontuou.

Morais contou que todos os dias são encaminhadas para o aterro sanitário de Brasília cerca de 2.2 mil toneladas de resíduos. “Estimamos que 500 toneladas de materiais recicláveis são sujos e contaminados da forma que eu citei anteriormente e são enterrados no aterro sanitário. Todo o material reciclável que conseguimos encaminhar para as nossas cooperativas, cerca de 60% deles são aproveitados”, descreveu.

O lixo, quando não separado, suja o material que pode ser reciclado. “Quando você pega um pote que está sujo de iogurte e o descarta junto com outros materiais recicláveis, esse resto de leite fermentado vai misturar e manchar todo o resto do material reciclável. Chamamos isso de contaminação. E esse material não servirá mais para reciclagem”, finalizou o diretor-presidente do SLU.

Veja a entrevista na íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

