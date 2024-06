Museu Nacional recebe evento sobre boas práticas de gestão de resíduos

Quem passou pela Esplanada dos Ministérios na manhã desta terça-feira (25/6) não deixou de notar a reprodução de um enorme saco de lixo azul com os dizeres "pare o tsumani de plástico". Curiosos que entraram na instalação se depararam com uma piscina de resíduos plásticos, com tampas de garrafas, uma mangueira sanfonada e vários sacos.

Trata-se da obra imersiva O tsunami de plástico, idealizada pelo artivista Mundano para o projeto Maré de Mudanças, que une arte e ativismo em defesa dos oceanos e deixa claro o recado: é preciso frear a poluição plástica e seus graves impactos. Além de chamar atenção para o descarte desenfreado e irregular desse tipo lixo, a criação contempla a abertura do 3º Congresso Internacional Cidades Lixo Zero, que começa nesta semana.

O evento, que aborda as boas práticas de gestão de resíduos do Brasil, teve início na manhã desta terça-feira (25/6), às 10h, e vai até o próximo quinta-feira (27/6), no Museu Nacional da República. O congresso reunirá especialistas mundiais para compartilhar estudos de caso e exemplos práticos de sustentabilidade. Rodrigo Sabatini, presidente do Instituto Lixo Zero, abre o encontro e deve ressaltar a importância de um grande acordo social para a gestão correta dos resíduos.

Palestrantes

Segundo Sabatini, se cada um fizer a sua parte, incluindo todos os atores, o encaminhamento adequado dos materiais transformam-se em recursos, deixando de ser lixo, voltando para a economia e gerando emprego e renda. “Todos que puderem estar em Brasília não devem perder este evento. Serão mais de 50 palestrantes internacionais e mais de 400 especialistas nacionais apresentando boas práticas de suas cidades, proporcionando um grande aprendizado e muitas oportunidades”, garantiu.

Entre os palestrantes de destaque, estarão Aline Souza, dirigente da CentCoop/DF e veterana do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, e Topázio Neto, prefeito de Florianópolis, cidade que tem Lei Lixo Zero com meta de desvio estabelecida para 2030.

Aline Souza ganhou notoriedade ao passar a faixa presidencial para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e falará sobre seu papel na educação ambiental e na conscientização da população sobre consumo sustentável e economia circular. Já Topázio Neto compartilhará as iniciativas que estão transformando Florianópolis na primeira Cidade Lixo Zero do Brasil. A capital catarinense foi recentemente reconhecida pela Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente (Abrema) como a cidade com o serviço de limpeza urbana mais bem-sucedido do país, destacando-se por seu compromisso com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Outro destaque da abertura será Alessio Ciacci, especialista italiano em gestão sustentável de resíduos. Conhecido por liderar Capannori na adoção da política Lixo Zero, Ciacci se destaca no cenário internacional por suas contribuições para a sustentabilidade e a economia circular. Sob sua liderança, Capannori se tornou a primeira cidade na Itália a adotar essa política, servindo de modelo para mais de 300 cidades na Itália e outras pelo mundo.

Serviço

III Congresso Internacional Lixo Zero

Acordo Social - Um caminho para transformação de cidades

Cursos e Workshops:

Período matutino: 09h às 12h nos dias 26 e 27 de junho

Período vespertino e noturno: 14h às 20h nos dias 25, 26 e 27 de junho

Estruturas Principais:

Oca Principal: Acordo Social e Ambiental

Ocas Secundárias: Governança, Social e Econômica

Cada oca secundária possui três salas temáticas por dia com exemplos internacionais, ONGs de boas práticas, educação LZ, compostagem, racismo ambiental e empoderamento feminino, economia verde e humanizadoras, política desperdício zero, catadores, entre outros.

No Congresso também terá oficinas práticas.

Oficina: Oficina de Envelopamento de caixas

Data: 26 de Junho

Horário: 10h às 12h

Organizadora: Ellen Peregrino

Local: Sala 3 - Oca Governança

Curso: Compostagem Pedagógica, Comunitária e Municipal para Cidades Lixo Zero

Data: 26 de Junho

Horário: 9h às 12h

Organizador: CEPAGRO (Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo)

Local: Sala 7 - Oca Econômica

Curso: Capacitação de Gestores Públicos

Data: 27 de Junho

Horário: 9h às 12h

Organizador: Recicla Latas

Local: Sala 7 - Oca Econômica

Curso: Oficina Representa Lixo Zero

Data: 26 de Junho

Horário: 9h às 12h

Organizador: Recicla Latas

Local: Sala 9 - Oca Econômica

A inscrição para o Congresso Internacional Cidades Lixo Zero é gratuita e será feita através do site www.cidadeslixozero.com.br











“O Tsunami de Plástico”

A instalação foi criada em colaboração com o coletivo Flutua e Pimp My Carroça, com a participação de catadoras e catadores de material reciclável. A obra retrata a alarmante presença de plástico nos oceanos, agora infiltrado no ar, na água e nos alimentos que consumimos. Os trabalhadores foram contratados para coletar e higienizar os plásticos, além de produzir a modelagem do inflável.

Dentro da instalação, o público terá contato com a cenografia ambientada no fundo do mar e seus preciosos corais, construída com resíduos plásticos, como tapetes de grama sintética, peças de E.V.A, garrafas PET e até vapers. "Esta intervenção é provocativa para todos. Desde o consumidor, que deve rever seus hábitos, recusando drasticamente o consumo de plásticos de uso único, até às indústrias poluidoras que geram essas embalagens tão pouco inteligentes, cheias de erros de design que são usados por pouquíssimos segundos, sendo elas o verdadeiro lixo nessa história toda”, argumentou Mundano.

O tsunami de plástico é uma onda inflável com cerca de 10 metros de altura (equivalente a um

prédio de três andares) por 20 metros de largura, totalmente construída com plástico descartado. Com

605m² de plástico soldado, a instalação foi feita com mais de 1.100 sacolas plásticas e trata-se de

uma releitura de A grande onda de Kanagawa, famosa xilogravura do artista japonês Katsushika

Hokusai, de 1830. O manifesto está com entrada gratuita em duas sessões diárias até quinta-feira (27/6).



Serviço

O quê: Instalação imersiva “O Tsunami de Plástico”

Onde: Museu Nacional da República, em Brasília/DF

Quando: Entre 25 e 27 de junho

25 de junho: Sessão 1: 9h às 13h | Sessão 2: 15h30 às 19h30

26 de junho: Sessão 1: 14h às 17h | Sessão 2: 18h às 20h

27 de junho: Sessão 1: 14h às 16h | Sessão 2: 17h às 20h

Programação Movimento Reinventando Futuros - Congresso Cidades Lixo Zero

25 de junho - Sala Clima

15h15 às 16h15 - Painel Maré de Mudanças

26 de junho - Roda de Conversa no Tsunami

15h00 às 16h00 - Pare o Tsunami de Plástico

27 de junho - Sala Reinventando Futuros

14h às 15h - Princípios da Economia Circular: Bases da Economia Regenerativa

15h às 16h15 - Economia Circular e Inovação Alimentar (Ancestral)

16h30 às 17h30 - Ecossistema de Trabalho Circular

17h45 às 18h45 - Equidade na Economia Circular

19h às 20h - Soluções Criativas e Inovadoras para a Circularidade