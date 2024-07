Alarme barulhento e ameaças levaram a morte de rapaz em Samambaia

Uma discussão por uma aparente falha recorrente no som do alarme de seu portão e supostas ameaças, segundo testemunhas, fizeram um homem assassinar um jovem de 29 anos, em Samambaia Norte. Na manhã de sábado (29/6), Athos Henrique foi morto a tiros pelo vizinho, a quem aparentemente ameaçou com uma faca, enquanto reclamava pelo barulho, de acordo com investigações policiais. Nesta segunda-feira (1º/7), policiais civis da 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte) localizaram e prenderam o acusado.



Segundo as investigações, o dispositivo de proteção do suspeito estava com mau funcionamento e acionava sem qualquer motivo, aparentemente, causando incômodo à vizinhança. Essa situação se repetia há pelo menos três anos, como teriam relatado moradores das redondezas do local do crime às autoridades. No sábado, Athos Henrique, supostamente irritado com a falta de providências do dono do alarme, pegou uma faca, foi até a casa do investigado e chutou o portão de entrada.

O investigado teria se armado com um revólver e atingido o rapaz. e o acusado fugiu, mas foi localizado em Samambaia. Ele vai responder por homicídio qualificado e porte ilegal de arma

