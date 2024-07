LUTO

Morre, aos 91 anos, Ivani Valença, pioneiro e fundador do Casapark Um dos maiores empresários de Brasília, Ivani Valença foi fundador da Valença Participações, do Casapark e responsável pela instalação do Parque Ana Lídia. Ele será sepultado amanhã, no Cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul