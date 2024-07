Polícia recupera joias furtadas de veículo no Hospital de Base

Um homem e uma mulher foram presos por suspeita de envolvimento com um furto de joias, na madrugada desta segunda-feira (1/7), pelos policiais militares (PMDF) do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21). A dupla, ambos moradores em situação de rua, foi vista discutindo na Quadra 05 do Setor Comercial Sul. Os policiais intervieram na discussão e perceberam que eles usavam joias de prata.

Antes dessa detenção, os militares receberam a informação de que joias foram furtadas do interior de um veículo, no estacionamento do Hospital de Base, no sábado (29/7). Os policiais fizeram contato com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que confirmou o registro da ocorrência na 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina).

Questionados sobre a procedência das joias, os suspeitos afirmaram que as compraram de uma pessoa por R$ 120. Ambos foram conduzidos para a 5ª Delegacia de Polícia (Área central) para prestar esclarecimentos.



