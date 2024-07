Prêmio de R$ 120 milhões da Mega-Sena faz apostadores sonharem alto

O sorteio de número 2.744 da Mega-Sena vai ser realizado nesta terça-feira (2/7), às 20h, e pode premiar um grande vencedor com R$ 120 milhões. Acumulada mais uma vez após ninguém acertar as seis dezenas na edição do último sábado, a bolada atrai muita gente que espera mudar de vida. O Correio ouviu apostadores que sonham em ficar milhionários.

Samuel Alves dos Santos, de 40 anos, é um dos jogadores que busca o grande prêmio. O morador de Águas Lindas de Goiás-GO diz que pretende investir em imóveis e lotes, caso acerte os seis números, mas também pretende viajar para descansar um pouco. Já tendo ganhado a quadra e a quina antes, ele espera que sua hora de levar a maior quantia tenha finalmente chegado.

E não são só rasilienses que têm expectativas altas com o sorteio. Na capital até esta noite, o paraense Jorge Rezende de Oliveira, de 58 anos, fez sua aposta. Jogador de loteria há mais de 20 anos, ele diz que seu emprego na área financeira o aconselha a investir parte do dinheiro, mas que usaria o resto para melhorar a qualidade de vida de sua família.

Ainda que não haja vencedores, a perspectiva de acertar quatro ou cinco das dezenas ainda alimenta a esperança de diversos apostadores. A quina do último concurso teve 147 apostas premiadas com R$ 40.291,15. A quadra registrou 9.980 vencedores, que tiveram direito a R$ 847,80 cada um.

Os interessados em participar ainda conseguem registrar suas apostas nesta terça-feira (2/7), até as 19h (horário de Brasília), pelo aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa. O jogo também pode ser realizado em casas lotéricas de todo o país. A aposta simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso