Deolane Bezerra expõe assédio de Fiuk: "tentou me agarrar"

Deolane Bezerra soltou o verbo sobre o seu suposto affair com Fiuk. A influenciadora usou as redes sociais nesta terça-feira (2) para se pronunciar sobre o caso e até mesmo denunciar o cantor, por ter tentado agarrá-la em um rancho.



Além disso, no vídeo publicado por Deolane, ela afirma que nunca se envolveu verdadeiramente com o artista. “Você tentou me agarrar lá no rancho, amigo! Eu dormindo”. “Fiquei três dias e vim embora, porque você estava me incomodando”.



Contudo, a influenciadora ainda declara: “Chato, iludido, querendo falar que pegou várias gostosas globais. Por quê? Porque eu sou três anos mais velha que você. E eu tinha que ficar com você porque você já pegou várias gatas. Qual é a sua, amigo? Me fala...Porque eu não tenho paciência”.



No entanto, Deolane não para por aí! “Quer biscoitar em cima de mim? Vai ouvir. Porque eu nunca te iludi. Eu sempre deixei bem claro pra você que era conteúdo, que era brincadeira. E que aquilo estava te ajudando mais do que a mim. Porque eu nunca fiquei com macho nenhum pra me aparecer na internet”.



Por fim, ela disse: “Para de ser babaca, faz a sua história, para de ser vítima, para de ser palhaço, para de ser moleque, você tem 33 anos, babaca! Você não tem 18 não, você não vai montar em cima de mim não, tá? Porque eu não sou otária não, não sou a vilã da história não, muito pelo contrário”.

