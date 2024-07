Mega-Sena: apostas de Sobradinho e Vicente Pires faturam R$ 109 mil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena 2744, sorteada nesta terça-feira (2/7), e o prêmio principal acumulou para R$ 170 milhões. No entanto, 102 apostas espalhadas pelo país bateram na trave e marcaram a quina. Cinco delas foram feitas no Distrito Federal.

Três apostas ganharam R$109.652,76 cada. Uma delas foi um jogo de sete números feito pela internet. O outro vencedor foi um bolão de sete números e nove cotas registrado na Lotérica A Chave da Sorte, em Sobradinho.

A terceira aposta vencedora foi um bolão de 11 cotas e sete números, registrada na Lotérica Vicente Pires. Além destas, outras duas apostas simples vão levar um prêmio de R$ 54 mil cada, sendo uma registrada no Guará e outra no Núcleo Bandeirante.

Os números da Mega-Sena sorteados nesta noite foram: 10 - 25 - 26 - 33 - 34 - 38.

Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou para o sorteio de quinta-feira (4/7), que pode tornar um sortudo dono de uma bolada de mais de R$ 170 milhões.

Caixa também sorteou os concursos 3144 da Lotofácil, 6470 da Quina, 2112 da Timemania e 933 do Dia de Sorte. Confira o resultado completo neste link.