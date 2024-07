Homem preso em flagrante por tentativa de feminicídio em Samambaia

Policiais civis da 32ª DP prenderam em flagrante um homem, de 42 anos, acusado de tentativa de feminicídio contra sua companheira. O atentado ocorreu na madrugada da última segunda-feira (1º/7) em uma residência da QR 323, em Samambaia.



De acordo com as investigações, durante uma confraternização na casa de familiares da vítima, ela teria se recusado a voltar para com o namorado para onde moram. Irritado com a negativa, o suspeito armou-se com uma faca e atingiu a mulher no abdômen causando graves ferimentos nela. Ele fugiu em seguida

Após receber denúncia da agressão, uma equipe de agentes da 32ª DP começou as buscas pelo agressor, que foi encontrado escondido em Taguatinga. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia.