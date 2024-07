Traficante de Samambaia é preso e PCDF descobre esconderijo de drogas

Uma operação desencadeada pela 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), nesta terça-feira (2/7), colocou atrás das grades um traficante da região que, para despistar a polícia, criou um “método” diferenciado de vender entorpecentes e atrair usuários. Os investigadores encontraram, em um esconderijo, tabletes de maconha e itens do tráfico.

A venda de drogas conduzida pelo traficante consistia em três etapas. Na primeira, ele escolhia um ponto estratégico, de preferência no principal acesso da quadra residencial da QR 615, e aguardava pelos usuários, sendo muitos deles motoristas de automóveis.

Ao identificar um potencial comprador, o criminoso sinalizava para que o usuário se deslocasse até outra rua, onde pegava as drogas de esconderijos ou lotes usados para armazená-las. Por fim, concluía a negociação em um terceiro ponto. Essa estratégia, segundo a Polícia Civil, dificultava a visualização das transações pelos policiais.

Os policiais civis da 26ª DP junto às equipes da Divisão de Apoio Logístico Operacional (Dalop) identificaram as casas usadas como depósitos de entorpecentes, bem como os esconderijos na via pública. Além do traficante, uma usuária também foi presa.

Nas buscas, a polícia apreendeu balanças de precisão, facas, dinheiro e uma grande quantidade de drogas, principalmente maconha.