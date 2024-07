Foragido por matar bombeiro em agência dos Correios é preso após 9 anos

Um homem foragido da Justiça por 9 anos, acusado de matar um bombeiro militar do DF durante um assalto, foi preso nesta terça-feira (2/7), em Águas Lindas de Goiás. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar (PMDF) em ação conjunta com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco).

O crime ocorreu em 2015, dentro de uma agência dos Correios de Taguatinga Centro. Os assaltantes chegaram ao local com uma estratégia para conseguir roubar clientes e atendentes. Enquanto um recolhia pertences como celulares e dinheiro, outros dois davam cobertura à ação. O sargento reformado do CBMDF Francisco Antônio de Sousa Barros, 56 anos, estava perto do local e foi informado por populares do assalto.

O bombeiro decidiu entrar no local e, com a chegada dele, os assaltantes começaram a disparar tiros. Francisco levou três tiros no peito e morreu na hora. À época, outras duas pessoas que estavam na agência foram baleadas.

Prisão

A troca de informações entre a PMDF e a Ficco sinalizava que um dos autores do latrocínio (roubo seguido de morte) estava circulando na 26 de Setembro, em Santa Luzia e em Águas Lindas de Goiás.

De posse dessas informações, os policiais militares do 15º Batalhão (GTM 35 com o apoio do Gtop 35) intensificaram o patrulhamento e receberam a informação compartilhada entre PMDF e a Polícia Federal de que o suspeito estaria na cidade de Águas Lindas. Contra o autor, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça Federal desde 2015.