Brasília é a capital com melhor qualidade de vida do país

Brasília é a capital com melhor desempenho em qualidade de vida, seguida por Goiânia, Belo Horizonte, Florianópolis e Curitiba. A informação consta no levantamento IPS Brasil 2024, divulgado nesta quarta-feira (3/7).

O estudo considera fatores como nutrição, saúde, moradia, saneamento, segurança pessoal, acesso à informação, meio ambiente, inclusão social, liberdade individual e acesso à educação superior.

A pesquisa também aponta que Distrito Federal (1º) e São Paulo (2º) destacaram-se com as melhores notas no ranking dos estados. Segundo o IPS Brasil 2024, o Distrito Federal apresentou melhor desempenho em acesso à informação e comunicação; saúde e bem-estar; qualidade do meio ambiente, direitos individuais; liberdades individuais e de escolha e acesso à educação superior.

No entanto, apesar do bom desempenho, DF também tem pontos de atenção. No aspecto de inclusão social, por exemplo, o Distrito Federal ocupa o 26º lugar entre as 27 unidades federativas.

“O componente Inclusão Social busca garantir que todos os indivíduos tenham acesso equitativo a oportunidades e recursos, independentemente de sua origem, raça, gênero, orientação sexual, condição socioeconômica ou deficiência", diz a pesquisa.

Desempenho das capitais brasileiras (foto: Divulgação/IPS Brasil)

Municípios

O levantamento também elencou os 20 municípios brasileiros com melhores e piores desempenhos. Foi observado um contraste entre a Amazônia Legal, onde se concentra a maioria dos municípios críticos, e a região Sudeste, onde estão os municípios com as maiores notas.

Mapa com o desempenho dos municípios brasileiros (foto: Divulgação/IPS Brasil)

O que é a pesquisa IPS Brasil?

O IPS Brasil é a primeira aplicação em todo território brasileiro da metodologia internacional Social Progress Imperative. Desde 2014, o Social Progress Imperative coordena e divulga o IPS Global, que analisa o desempenho dos países em termos de progresso social. O cálculo desse índice internacional, na versão de 2024, é obtido a partir de 57 indicadores provenientes de pesquisas globais conduzidas por instituições como Health Metrics and Evaluation, UN Departament of Economics and Social Affairs, Gallup Poll.