Com 71 dias sem chuvas, DF tem manhãs geladas e tardes secas

Brasília tem predomínio de tempo seco no inverno, com baixas temperaturas após o pôr do Sol - (crédito: ED ALVES/CB/D.A.Press)

No 71° dia sem chuvas em Brasília, o céu amanheceu bastante claro e praticamente sem nuvens, nesta quarta-feira (3/7). Nas primeiras horas de hoje, a menor temperatura registrada pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi de 12°C, na estação meteorológica do Sudoeste, no Plano Piloto. No período da tarde, a previsão é de as temperaturas subirem para até 28°C.

A predominância de uma massa de ar seco na região central do Brasil fará o Inmet continuar publicando, até o fim desta semana, pelo menos, o alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade no Distrito Federal. Nesta manhã, a umidade relativa do ar atingiu seu maior índice (90%), mas, à tarde, o nível deve cair para 20%.

O meteorologista do Inmet, Cleber Souza, explica que essa massa de ar vai prolongar a sucessão de dias com alta amplitude térmica. "Como essa massa de ar seco vai predominar, a tendência é a temperatura subir ainda mais ao longo da semana, principalmente, à tarde. No entanto, voltaremos a ter temperaturas abaixo dos 10°C nos próximos dias", avisa.