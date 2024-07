Sonhando com a sorte de ganhar uma bolada milionária na loteria

O sonho de ficar milionário pode estar mais próximo para quem apostar no sorteio de hoje da Mega-Sena. O prêmio acumulou, aumentando para R$ 170 milhões. Na última terça-feira, algumas das 102 apostas que acertaram a quina saíram do Distrito Federal. Três apostadores ganharam R$109.652,76, cada. Isso atiçou o desejo de vitória entre candangos que esperam ansiosos pelo próximo sorteio da Caixa Econômica Federal, às 20h, quando, ao menos uma pessoa, poderá ficar com a bolada que cresceu. Até às 19h, ainda dá tempo de concorrer. É possível apostar nas loterias online, ou pessoalmente nas casas lotéricas (veja quadro). O sorteio será transmitido, ao vivo, nos perfis do banco no Youtube, no Facebook e pela Rede TV.

Adriano Freitas, 40 anos, tem o costume de fazer uma "fezinha" há 5 anos, mas garantiu que só participa dos sorteios com prêmio acumulado acima de R$ 40 milhões. "É só quando o valor vale a pena. Não adianta arriscar a sorte em pouco dinheiro", opinou. Frequentando lotéricas desde 2019, ao menos uma vez por semana, o cobrador de ônibus ganhou R$ 30,00 na Loto Fácil. "De vez em quando, acerto ao menos um número, disse.

"Eu bati na trave (de ficar rico apostando) algumas vezes. Por exemplo, eu acerto dois números e passo raspando em dois, eu jogo 57 e sai 56. Da Mega-Sena, eu já acertei três dezenas e isso me estimula para a jogar, nem que seja só para perder mesmo", admitiu. A respeito da possibilidade de deixar de frequentar lotéricas, Adriano foi enfático: "Só quando eu ganhar". Para ele, o melhor jeito de usar um eventual prêmio que obtivesse seria investi-lo em imóveis, empresas, ou na bolsa de valores. "Eu só penso no meu bem-estar e da minha família. Agora, em relação a bens materiais, uma casa bem melhor já estaria ótimo", garantiu.

Malas prontas

Se ganhasse na loteria, o venezuelano Alexander Guerrero, 39, se mudaria para a Espanha. Formado em educação física e fisioterapia, ele se viu obrigado a mudar de carreira ao chegar ao Brasil porque seus diplomas não foram reconhecidos. Sem poder exercer suas profissões, tornou-se cuidador de idosos e, assim, ganha a vida, em Brasília, há 4 anos.

Guerrero disse que começou a apostar na Mega-Sena, há cerca de uns dois meses, como forma de mudar sua vida dando uma chance à sorte. Apesar de não ser um hábito regular, devido à limitações financeiras, ele se permite arriscar de vez em quando, interesse despertado por amigos que o apresentaram às loterias nacionais. Sua estratégia é simples: deixa o balconista escolher os números.

Apesar de ainda não haver sido contemplado, o venezualano, que mora em Sobradinho, mantém o otimismo. "Quem não arrisca, não tem nada", afirmou, comparando a aposta na loteria com os riscos e recompensas do amor. Sua atitude positiva sobressai quando fala sobre o que faria se ganhasse uma grande quantia: "Se eu ganhar, convido todo mundo aqui para almoçar", disse ele, com um sorriso referindo-se aos funcionários da lotérica. Para ele, a recompensa não seria apenas pessoal, mas também permitiria compartilhar a oportunidade que recebeu com outras pessoas.

Desejo

Geraldo Gomes Lima, 76, aposta desde 1980. Um pouco antes de falar com o Correio, fez um joguinho em um estabelecimento na Rodoviária do Plano Piloto, enquanto aguardava um passageiro que trouxe de Cabeceiras (GO). Lá, ele trabalha como motorista na prefeitura municipal. "Na Mega-Sena já acertei uma quadra, que me deu prêmio de R$ 800,00. Mas com esse dinheiro não dá para fazer quase nada. Um prêmio bom é acima dos R$ 100 mil", declarou. Entre as suas idas e vindas ao volante, ele tem o hábito de buscar lotéricas onde, de preferência não esteve, na maioria das vezes, uma forma que encontrou testar a sorte. Contudo, Lima admitiu que não sabe bem porque aposta há tantos anos. "É só para alimentar uma ilusão", falou sorrindo.

Como apostar?

» O jeito mais comum é ir a uma das casas lotéricas do país — que têm funcionamento variável —, mas, geralmente, entre às 8h e 19h, de segunda sábado. O apostador marca seus números em cartões disponibilizados gratuitamente. Quem gosta de fazer jogos em grupo, com mais pessoas — os chamados "bolões" ou apostas cotizadas —, eles só podem ser feitos nas lotéricas, que também comercializam bilhetes da Loteria Federal.

» A outra forma é apostar remotamente, acessando o site da Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br), onde todos os produtos estão disponíveis para o internauta, com exceção dos bilhetes e dos bolões. Ainda existe a opção de comprar combos. Por eles o apostador pode escolher números, deixar que o computador os defina ou optar pelas duas opções. As dezenas são combinadas em diferentes apostas e o cliente decide quantas vai comprar. Para apostar no Portal, basta ter mais de 18 anos, CPF em situação regular e cartão de crédito. O valor mínimo para cada compra é de R$20,00.

Fonte: Caixa Econômica Federal

Números mais sorteados

Dezenas Vezes sorteadas

10 321

53 316

5 300

34 296

23 295

37 295

33 294

42 294

30 293

35 293

