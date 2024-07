Avião faz pouso de emergência após passageiros passarem mal com comida estragada

Um avião que ia dos Estados Unidos para Amsterdam, na Holanda, teve que desviar a rota e fazer pouso de emergência após os passageiros passarem mal com comida estragada. O voo 136 da companhia Delta Airlines decolou em Detroit, no Michigan, por volta de 23h de terça-feira (2/7), e teve que aterrissar em Nova York, no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, por volta de 4h. Segundo a imprensa local, a Delta contatou a fornecedora e isolou o que tinha sobrado das refeições, servidas na cabine principal, para análise.

Não se sabe quantos passageiros entre os 277 que estavam na aeronave consumiram os alimentos.

À Newsweek, a Autoridade Portuária de Nova York informou que "houve 24 casos de ajuda no pouso, incluindo 10 membros da tripulação de voo e 14 passageiros, todos os quais se recusaram a receber atendimento médico".

No X, uma passageira denunciou o ocorrido. "@delta Preciso saber como você vai me levar para Amsterdã hoje - estou no avião que fará pouso de emergência no JFK porque você serviu comida “contaminada” aos passageiros - não preciso de vale-refeição/hotel, preciso chegar em Amsterdã hoje", escreveu a usuária.

Em comunicado ao site USA Today, a Delta lamentou o ocorrido. "Este não é o serviço pelo qual a Delta é conhecida e pedimos sinceras desculpas aos nossos clientes pela inconveniência e atraso em suas viagens", disse um porta-voz da Delta em um comunicado, escreveu.