Voos diretos saindo do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek (JK) encurtam o caminho entre Brasília e diversos destinos pelo mundo. Atualmente, passageiros brasilienses conseguem viajar para o exterior, sem escalas ou conexões, para Santiago (Chile), Lima (Peru), Lisboa (Portugal), Cidade do Panamá (Panamá), Miami e Orlando (Estados Unidos) e Buenos Aires (Argentina).

A partir de dezembro deste ano, outro ponto estrangeiro ficará mais perto da capital federal: Cancún, no caribe mexicano. Segundo a Gol Linhas Aéreas, que terá aeronaves para o balneário, as operações se iniciarão em 10 de dezembro de 2024. Semanalmente, haverá dois aviões indo e dois voltando, sem paradas. Os que sairão do Aeroporto JK decolarão, terças-feiras e sábados, às 11h30 e às 11h55, respectivamente, num trajeto com oito horas de duração.

Esse incremento de conexões internacionais também contribui para atrair turistas estrangeiras a Brasília. Nos cinco primeiros meses deste ano, o Distrito Federal recebeu 24.842 visitantes de outros países. A marca atingida representa um aumento de 33,4% em relação ao mesmo período de 2023, quando 18.622 viajaram para a capital do Brasil. Os dados são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Oportunidades

De acordo com o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo, o aumento de visitantes de outros países em terras candangas se deve a alguns fatores estratégicos implementados pelo Governo do DF (GDF) e parceiros. "Uma medida significativa foi a redução da alíquota do ICMS sobre o querosene de aviação, de 12% para 7%, o que tornou os voos internacionais e nacionais mais acessíveis para as companhias aéreas. Além disso, houve uma ampliação nos destinos atendidos, resultado de negociações entre o GDF, embaixadas, a concessionária do aeroporto e as próprias companhias aéreas", disse Araújo.

O secretário acrescentou que a capital federal tem atrativos e estruturas para satisfazer turistas estrangeiros, além de possuir um terminal aéreo com conexões para o resto do país. Ele listou monumentos, praças, pontos turísticos bem localizados e de fácil acesso. Além disso, lembrou que hotéis, agências de serviços turísticos e sites sobre a região contam com sistemas de informação multilíngue (português, inglês e espanhol). Esse conjunto tem permitido que a região recebesse shows e eventos internacionais, realizados em arenas e centros de convenções modernos e bem equipados.

"Somos o terceiro polo gastronômico do país. O visitante encontra uma variedade de bares e restaurantes. Temos parques e muita natureza para quem gosta de turismo de aventura. Nossa arquitetura é única e atrai entusiastas de todo o mundo. Nossa cidade foi planejada, tem fácil acesso e é segura", destacou.

Aeroporto JK

O secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto também ressaltou a localização estratégica de Brasília, no centro do país, além de ter maior renda per capita entre as unidades da federação. "O terminal brasiliense fechou o ano de 2023 como o aeroporto fora do eixo Rio-São Paulo que mais movimenta passageiros para o exterior. É o terceiro aeroporto brasileiro com o maior fluxo de passageiros de voos internacionais, atrás apenas de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ)", disse Britto, que apontou o Aeroporto JK como um importante hub (centro de conexões) nacional.

Segundo Britto, a Secretaria de Relações Internacionais faz articulações com as empresas áreas, o setor produtivo e embaixadas para trazer mais turistas ao DF. "Nos próximos dias, vamos anunciar o voo para Bogotá (Colômbia). Além disso, aumentamos a quantidade de voos para Buenos Aires (Argentina)", disse. "Também tenho me reunido com companhias africanas, como Ethiopian Airlines, Egypt Air, TAAG Angola Airlines e South African, para conquistarmos mais uma nova rota, desta vez para o continente africano", revelou.

Viajantes

Em setembro do ano passado, a publicitária Erika Meier, 31 anos, moradora da capital federal, viajou com familiares para Portugal para celebrar a sua formatura e a do irmão. Ela se sentiu confortável ao poder pegar um avião, sem escalas ao país ibérico, em Brasília e sem precisar ir para São Paulo ou Rio de Janeiro para fazer conexão. "Como é um voo de 9h, em média, e eu embarquei por volta das 18h, passei a noite voando e já cheguei direto a Lisboa, descansada e pronta para curtir", lembrou.

Erika contou que a família nem quis pensar em procurar opções partindo de outros aeroportos, dando preferência ao terminal candango. "Compensa, mesmo sendo um pouco mais caro, só para não correr o risco de perder a conexão por ter de passar, novamente, pela Polícia Federal", considerou.

Há três meses, a servidora pública Marieta Schiavinatto, 35, realizou o sonho: conhecer o arquipélago de Florida Keys (EUA). Saiu de Brasília avião, sem escalas, para Miami. Ao chegar, alugou um carro e concluiu o traslado no mesmo dia. "Se tivesse que ir para São Paulo ou outra capital, e depois ter de embarcar aos EUA, não teria dado tempo, porque eu só tinha uma janela de cinco dias. Seriam praticamente dois dias (ida e volta) só enrolada com voos", disse.

Países que mais enviam turistas ao DF:

1 - Estados Unidos

2 - Argentina

3 - Portugal

4 - Peru

5 - Colômbia

6 - Equador

7 - Alemanha

8 - Espanha

9 - França

10 - Suíça

11 - Itália

12 - Venezuela

Fonte: Setur-DF

Colaborou Adriana Bernardes

Saiba Mais Tecnologia Amazon derruba na Justiça medida da Anatel contra celulares piratas

Amazon derruba na Justiça medida da Anatel contra celulares piratas Negócios Montadoras do Brasil declaram guerra contra os carros chineses As montadoras instaladas no Brasil uniram-se para defender uma ideia comum: o aumento imediato do imposto de importação sobre carros elétricos. A alíquota prevista é de 35% a partir de julho d

Montadoras do Brasil declaram guerra contra os carros chineses As montadoras instaladas no Brasil uniram-se para defender uma ideia comum: o aumento imediato do imposto de importação sobre carros elétricos. A alíquota prevista é de 35% a partir de julho d Cidades DF Falsa biomédica tem prisão preventiva decretada e vai para a cadeia

Países que mais enviam turistas ao DF

1 - Estados Unidos

2 - Argentina

3 - Portugal

4 - Peru

5 - Colômbia

6 - Equador

7 - Alemanha

8 - Espanha

9 - França

10 - Suíça

11 - Itália

12 - Venezuela

Fonte: Secretaria de

Turismo (Setur-DF)