BYD anuncia construção de eletroposto próximo ao Aeroporto de Brasília

A montadora chinesa BYD, que fabrica carros elétricos e híbridos, vai construir um eletroposto em Brasília, nas proximidades do Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek. O anúncio foi feito com exclusividade ao Correio pela empresa.

O projeto do posto será construído em parceria com o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e destinado a taxistas, motoristas de aplicativos e demais usuários de carros elétricos. A inciativa está incluída no plano da empresa de instalar 600 eletropostos em oito cidades do país, até 2027. Além de Brasília, serão contemplados Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Belém e Salvador.

No sábado (3/2), o conselheiro especial da montadora, Alexandre Baldy, visitou o espaço onde o posto será construído. Também estavam presentes o presidente do Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal (Sinpetaxi), Sued Silvio Souza, e o gerente da concessionária BYD Saga, Caio Mandarino.

Aposta nos elétricos

O posto permitirá que todos os donos de carros elétricos e híbridos carreguem seus veículos, mas deverá oferecer descontos para os modelos da BYD. A montadora aposta no mercado de carros elétricos no Brasil, apesar da ainda baixa infraestrutura para acomodar os veículos, especialmente os eletropostos.

Porém, integrantes da companhia acreditam que o cenário vai mudar nos próximos anos, com a implantação de mais iniciativas como a capitaneada pela BYD no país. O Distrito Federal está entre as unidades da Federação que mais compram os elétricos. Segundo dados do Detran-DF, até setembro do ano passado eram 3.179 veículos elétricos ou híbridos.