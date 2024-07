Polícia Militar prende dois homens por tráfico interestadual de drogas

Durante as buscas, foi encontrada uma caixa de papelão com nove tabletes de maconha envolto em fita amarela - (crédito: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite da última sexta-feira (5/7), dois homens envolvidos em um esquema de tráfico interestadual de drogas. As equipes do GTOP 40 obtiveram informações de que um carro levava drogas de Valparaíso de Goiás (GO) até a quadra 19 do Paranoá (DF).

A polícia interceptou o carro que seria o alvo, um Fiat Argo branco, e abordaram os dois homens que estavam no veículo. Durante as buscas, foi encontrada uma caixa de papelão com nove tabletes de maconha envoltos em fita amarela.

À polícia, o condutor do carro confirmou que estava transportando drogas de Valparaíso até o Paranoá (DF).