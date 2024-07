Vice-governadora inaugura campos sintéticos de futebol em Samambaia

A governadora em exercício Celina Leão (PP) inaugurou, nesta sexta-feira (5/7), três campos sintéticos de futebol em Samambaia. De acordo com o Executivo local, as obras de construção e reforma desses locais custaram R$ 1,7 milhão e irão beneficiar 247 mil moradores da região.

A progressista destacou que, desde 2019, o governo entregou 80 espaços similares no Distrito Federal. Ela lembrou que em 2024 foram inaugurados três: no Paranoá, no Taquari e em Ceilândia.

"Inaugurar campo sintético é motivo de grande alegria. É um lugar que agrada não só às crianças, mas também aos trabalhadores e às famílias como um todo. O esporte é uma ferramenta poderosa para transformar a vida das pessoas. Somos o governo que mais construiu campos sintéticos na história do Distrito Federal, porque acreditamos na transformação que o esporte traz", afirmou Celina.

Comitês

Esta semana a governadora em exercício também entregou outra instalação de interesse dos brasilienses. Na quinta-feira (4/7), em Ceilândia, ela participou da cerimônia de início de operação do comitê de proteção à mulher. O local, que funcionará em horário comercial, é o segundo do tipo no DF, Em março foi aberto o do Itapoã. Os comitês estão previstos na Lei nº 7.266/2023, de autoria da deputada distrital Doutora Jane (MDB), e serão regulamentados por meio de decreto no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).

Os comitês têm o propósito de acolher e direcionar as mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Elas receberão orientações sobre como se dão e devem proceder contra o abusos, além de outros esclarecimentos prestados por assistentes sociais.

"É uma política pública importante. A gente trabalha em rede, com o envolvimento de várias secretarias e, agora, com as nossas administrações regionais", disse Celina.