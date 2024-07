Acidente entre carro e moto deixa um morto e dois feridos, em Santa Maria

Homem morreu no local - (crédito: CBMDF)

Um homem morreu depois de colidir a moto contra um carro, na BR-251, em Santa Maria. O acidente ocorreu na tarde deste sábado (6/7) e mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros. Além do rapaz, outras duas pessoas ficaram feridas.



O acidente ocorreu na altura do Núcleo Rural Córrego da Onça, mas a dinâmica não foi informada pelo CBMDF. Quando as equipes de socorro chegaram ao local, se depararam com a colisão entre uma moto e um automóvel Jeep/Renegade preto.

A motorista, uma mulher de 33 anos, apresentava crise nervosa e foi levada ao Hospital Regional de Santa Maria com dores na cervical e na cabeça. O homem que morreu levava, na garupa, uma mulher de 42 anos. Ela estava com fratura exposta nas duas mãos e com traumatismo craniano. Os bombeiros a levaram ao Hospital de Base.