SESI Lab aproveita período junino para juntar festividade, ciência e brincadeiras

Amber com o marido e os filhos aproveitando um pedacinnho do nordeste na capital - (crédito: Eduarda Esposito)

Por: Eduarda Esposito*

O SESI Lab, localizado ao lado da rodoviária do Plano Piloto, promove a sua própria festa junina juntando comidas típicas, brincadeiras de época, ciência e muita diversão. O Festival Brinca+ começa neste sábado (6/7) e vai até o dia 28. A entrada para o museu ficará gratuita neste período e não vai faltar atividade para os pequenos durante as férias.

Além disso, neste sábado também ocorre a festa junina do SESI Lab, que está super interessante! Vai ter show do pernambucano Sebi às 18h30, apresentação de quadrilhas juninas às 14h30 e brincadeiras de São João à vontade até às 20h como: barraca argola, barraca pescaria e barraca tomba copo. E também tem uma praça de alimentação em frente com food trucks e comidas típicas da festividade.

Um pouquinho do Nordeste

A norte-americana Amber Sroka, 37 anos, congressista de igreja, mora no Brasil há mais de 10 anos e se mudou para Brasília em 2022. Ela contou que participou com a família da edição do ano passado do Brincar e veio matar as saudades do Nordeste, onde vivia antes de vir para a capital. “ Eu procurei no Instagram. Vamos comer uma comida típica e tem essa saudade do Nordeste. E eles estão se divertindo e horrores, brincando, lembrando da escola de lá. E sempre tem essas atividades, brincadeiras aqui”, explica. Amber é mãe de Carter (13), Oliver (10), Leine (9) e Maya (2), que estavam pescando na barraquinha super animados.

São João em família

Quem também trouxe a família para aproveitar a festa junina do SESI Lab foi o Diego Cunha de Oliveira, 31 anos, vigilante do local. Por saber das atividades, levou todo mundo para aproveitar com ele. “Vim trazer meus filhos para a festa junina, aproveitar, tem um espaço que é bem bonito, bacana, até Instagramável pra tirar foto. Vale muito a pena vir para cá”, destacou. Diego também enfatizou o gosto dos filhos pelo museu e o como o local é ideal para as crianças. “Eles vêm com bastante frequência, aqui é um local bem acolhedor, principalmente para criança, e vieram aproveitar o São João”. A família estava tanto no clima, que a filha de Diego foi até de vestido para dançar quadrilha!





Diego Cunha de Oliveira, 31 anos, vigilante do local, e a família (foto: Eduarda Esposito/Esp./CB/D.A.Press)

Festa junina com os amigos da escola

O pequeno José Jota, 3 anos, foi com a mãe até o SESI Lab aproveitar a festa junina e as atividades do local junto aos colegas da escola! A mãe, Camila Pacheco, 44 anos, conta que eles queriam fazer esse passeio juntos nas férias. “Hoje a gente recebeu o convite dos amigos da escola, porque lá todo mundo está de férias, e resolvemos vir de novo. Vamos passar a tarde inteira e ele está muito animado!”, contou. E enquanto os colegas não chegavam, o José estava com a vara de pesca em mãos pegando um monte de peixinhos na barraca.

"O pequeno José arrebentando na pescaria enquanto os colegas não chegavam" (foto: Eduarda Esposito)

Festival Brinca+ une diversão e ciência!

O Festival Brinca+ está em sua 3ª edição. Sempre ocorrendo no período de férias escolares, o evento une ciência e brincadeiras para ensinar e divertir a criançada que vai ao SESI Lab. A festa junina inicia esta edição que vai até 28 de julho. Durante esse mês, de quartas-feiras a domingos, o LAB terá entrada gratuita, com muitas oficinas infantis para as crianças saírem e se divertirem durante o recesso.

A superintendente de cultura do SESI, Cláudia Ramalho, explica um pouco mais do espaço e do Festival. “Então, tem uma importante conotação porque a gente está trazendo uma diversão, uma festa que faz parte da nossa cultura, aqui para o SESI Lab, para a meninada brincar, se divertir, e ao mesmo tempo, ter a oportunidade de participar de atividades educativas e muito divertidas no nosso museu. Além de toda a estrutura do museu, a gente vai ter oficinas e a oportunidade do público participar de shows. Para a meninada, para o público infanto e juvenil poder se distrair, poder se divertir, mas aprendendo. Esse que é o nosso objetivo”, enfatiza

De manhã o museu e de tarde São João!

Renata Bernardes de Souza, 45 anos, médica, veio de Goiânia para visitar a família e aproveitou a oportunidade para conhecer o SESI Lab. “Eu era louca para conhecer o Lab.Aqui é muito lindo! E o mais legal, nas férias é de graça, eu achei isso o máximo. Um ambiente muito divertido, muito interativo, muito interessante e gratuito, tem que ser aproveitado. Estou encantada! E vamos voltar mais tarde para a festa também. É de manhã, o museu e a tarde o show”, afirmou.

"A goiana estava ansiosa para conhecer o Lab e vai voltar para a festa de São João!" (foto: Eduarda Esposito)

Tempo de qualidade e longe das telas

A advogada Poliana de Carvalho, 39 anos, foi pela primeira vez no SESI Lab influenciada pelos filhos que já conheciam de passeios da escola. E ela ficou maravilhada com o lugar. “Eles estão me mostrando aqui hoje. E é maravilhoso, uma experiência sensorial assim, incrível. Nesse tempo que a gente discute tanto tirar as crianças das telas, olha lá, eles estão brincando lá o tempo todo e eu aqui também. Então acaba que a família toda se diverte”, relata. Os filhos de 4 e 8 anos acabaram fazendo amiguinhos e estavam há 30 minutos entretidos com um dos cenários, enquanto Poliana montava cenários com as peças em um local ao lado.

"Poliana foi pela primeira vez e, assim como os filhos, também se encantou pelo espaço" (foto: Eduarda Esposito)

Quero bis!

Catarina Macedo, 47 anos, e Arthur Macedo, 10 anos, são visitantes frequentes do Lab. Arthur adora o lugar e estava montando seu próprio percurso em um dos cenários. Catarina gravava tudo para mostrar aos primos do filho, que estão vindo de Maceió, o que eles também vão encontrar em Brasília. “ Eu já vim com ele várias vezes, ele adora. Passei por aqui ontem e vi que tinha um movimento e li no Correio que tinha essas festividades, vi que também a gente tem um mês gratuito, né? Aí ele topou vir”, explica. E o filho, adora o local porque ele sempre aprende muito. “Aqui pode estimular o seu conhecimento sobre novas coisas e você pode aprender mais coisas. Tipo, antes eu não sabia que aquilo ali poderia ser tão legal. Antes eu achava que era só um negocinho mesmo. Se você encostar só dois dedos ali, fica frio. Mas quando você encosta a mão inteira, fica quente”, explicou um cenário que tinha ido antes.

"Mãe e filho adoram o Lab e estavam aproveitando o dia para desfrutar um pouco mais do espaços" (foto: Eduarda Esposito)

Quero um SESI Lab também

O casal de professores de São Carlos (SP), Matheus Sato, 38 anos, e Ana Luiza, 38 anos, estão em Brasília pela primeira vez. Foram ver o Museu Nacional e acabaram encontrando o Lab e se surpreendendo. “Aqui é incrível, queria muito um SESI Lab em São Carlos também e cara, olha que incrível, é o Siba ali. Bem atrás de nós!”, disse Ana Luiza feliz enquanto o cantor ensaiava. O casal está com amigos e tentarão voltar para o show do pernambucano.

"Casal de São Carlos (SP) querem uma versão do Lab na cidade deles e ficaram encantados em ouvir o ensaio do Siba!" (foto: Eduarda Esposito)