Brasilienses podem registrar denúncias no Proncon pela internet

A plataforma ampliou e facilitou o acesso do consumidor, que, anteriormente, só podia fazer a abertura de reclamações em uma das dez unidades físicas do Procon-DF ou via e-mail - (crédito: Procon-DF)

Os consumidores brasilienses já podem recorrer ao serviço do Procon pela internet. O órgão passou a contar com um sistema eletrônico para abrir denúncias e reclamações desde 15 de março deste ano, no Dia do Consumidor. Agora, a entidade conta com o Sistema de Peticionamento Eletrônico (Sispe) do Governo do Distrito Federal (GDF), que permite o registro de reclamações no Procon.

Desde então, o cidadão já pode registrar as ocorrências pela internet de qualquer lugar. A plataforma ampliou e facilitou o acesso do consumidor, que, anteriormente, só podia fazer a abertura de reclamações em uma das dez unidades físicas do Procon-DF ou via e-mail.

O diretor do Procon, Marcelo Nascimento, destaca que diversos empecilhos fazem com que o cidadão não notifique o órgão de seus problemas que envolvam bens e serviços. "A gente quer facilitar a vida do consumidor para que ele não deixe isso passar, para que acabe aquela dor de cabeça, enquanto a gente cuida desse problema para ele”, afirmou.

Nascimento acredita que com esse mecanismo facilitando a vida do cidadão, os registros aumentarão. Até julho de 2024, já foram registradas mais de 2 mil reclamações, além de 16.295 consultas no sistema eletrônico do instituto. Em 2023, foram registradas em torno de 24 mil reclamações, com cerca de 72% de resolução pelo órgão. A instituição também serve para consultas de auxílio aos consumidores, que chegou a quase 50 mil no ano passado.

O consumidor também pode registrar sua queixa de forma presencial em qualquer um dos postos do Proncon no DF, onde um servidor inserirá a reclamação formal imediatamente no sistema. O prazo de resposta são de 20 dias.