Agente da PCDF que atirou em delegada e agrediu mulher em bar vira réu

Rodrigo Rodrigues Dias foi filmado, em 27 de dezembro do ano passado, ameaçando e agredindo delegada em bar do DF - (crédito: PCDF)

A 2ª Vara Criminal de Águas Claras aceitou a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e tornou réu o agente da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) Rodrigo Rodrigues Dias, acusado de agredir uma mulher a atirar contra uma delegada, em dezembro do ano passado.

O agente responderá pelos crimes de vias de fato, injúria, ameaça e lesão corporal. O episódio ocorreu dentro de um bar de Vicente Pires, em 27 de dezembro do ano passado. Câmeras do circuito interno de segurança do estabelecimento gravaram o ocorrido, desde a agressão contra a mulher ao disparo efetuado contra a delegada.

O agente aparece sentado em uma mesa acompanhado de uma mulher e um homem. Em determinado momento, o agente puxa o cabelo da moça e ela reage com tapas. Passados alguns minutos, Dias parece discutir com uma pessoa de dentro do bar, mas as imagens não registram toda a cena.

Segundos depois, a delegada Karen Langkammer se aproxima do agente e os dois iniciam uma discussão. O funcionário do estabelecimento e outras pessoas tentam apartar a briga. Rodrigo recua um pouco, saca uma arma e aponta para todos os lados, inclusive para a delegada.

Em outro momento, ele desfere um tapa no rosto da delegada. Depois, efetua dois disparos. Um deles acertou o pé de Karen, que precisou passar por um procedimento cirúrgico logo após o ocorrido.

O Correio procurou a defesa do acusado, que preferiu não se manifestar.