Morre Álvaro Sampaio, sócio-fundador do Iate Clube de Brasília

Morreu na manhã desta terça-feira (9/7), Álvaro Sampaio, aos 90 anos. Ele é sócio- fundador do Iate Clube de Brasília, sendo um dos principais atuantes na inauguração do espaço e um dos diretores.

Nas redes sociais, o Clube lamentou o falecimento do pioneiro. “É com pesar que o Iate Clube de Brasília comunica o falecimento do sócio fundador Álvaro Alberto Sampaio. Sampaio, pioneiro de Brasília, foi um personagem central na criação do Clube desde a elaboração do seu primeiro estatuto até a participação ativa no desenvolvimento do Iate ao longo dos anos. Nos despedimos com tristeza, mas seguros que seu legado permanece”, diz o texto.



Nos comentários da publicação, Patrícia Sampaio, uma das netas de Álvaro declara que ele era um apaixonado pelo clube. “Presenciei meu avô trabalhando incansavelmente pelo Iate. Eram muitas noites em claro, seja redigindo o estatuto com sua lapiseira 0.5 ou até mesmo organizando algum evento. Ele estava sempre feliz e realizado quando o assunto era Iate Clube”, detalha.



