Trabalhador morre após levar choque elétrico no TST

O acidente ocorreu no Tribunal Superior do Trabalho, localizado no Setor de Administração Federal Sul - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na manhã desta terça-feira (9/7), um homem de 39 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto realizava trabalho de manutenção no terraço do prédio do Tribunal Superior do Trabalho (TST), localizado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 08, Asa Sul, no Plano Piloto. O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 9h32. O óbito foi constatado após cerca de 50 minutos de protocolos de reanimação.



Ao chegar no local da ocorrência, a equipe de socorro, transportada em quatro viaturas, deparou-se com o homem, identificado pelas iniciais L. S. B, caído no chão após sofrer o choque. Durante a avaliação, os bombeiros constataram que a vítima sofria uma parada cardiorrespiratória. Apesar dos protocolos de reanimação cardiopulmonar terem sido adotados imediatamente, o óbito foi declarado por uma médica do Suporte Avançado do SAMU 121, que participou da ocorrência, após aproximadamente 50 minutos de manobras.

Não há informações sobre as circunstâncias que provocaram o incidente. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi chamada ao local.