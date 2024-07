Ibaneis comemora 53 anos: "Grato por poder cuidar e governar o DF",

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, completou 53 anos nesta quarta-feira (10/7) e usou as redes sociais para expressar gratidão e satisfação em governar a capital do país. "Hoje completo 53 anos e sou muito grato à nossa cidade, ao que ela me proporcionou, aos amigos, à família e pela advocacia. Sou especialmente grato por poder cuidar e governar o Distrito Federal", diz a legenda da publicação no Instagram.

Ibaneis aproveitou a ocasião para reiterar o compromisso com a população do DF. "Que este novo ano seja repleto de prosperidade para que eu continue a luta pela população do DF. Contem sempre comigo e muito obrigado a todos pelas felicitações”.



Nascido em Brasília, Ibaneis Rocha Barros Junior (MDB) tem 53 anos, é casado e pai de três filhos. Formado em direito pelo Centro Universitário de Brasília (UniCeub) e tem pós-graduação em Processo do Trabalho e Processo Civil. Em 1990, fundou o próprio escritório de advocacia e ganhou destaque como advogado de várias categorias do serviço público.



Presidiu a seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF) de 2013 a 2015 e foi diretor do Conselho Federal e corregedor-geral da entidade. Em 2018, Ibaneis Rocha foi eleito governador do Distrito Federal pelo MDB e, em 2022, fez história ao ser reeleito no primeiro turno, tornando-se o primeiro governador a alcançar tal feito na história do DF.



Felicitações

Alguns nomes da política do DF parabenizaram Ibaneis, como a vice-governadora Celina Leão (PP) e o presidente da Câmara Legislativa do DF, o distrital Wellington Luiz (MDB).