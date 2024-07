Oposição vai votar contra regulamentação da reforma tributária, diz líder

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, deputado Filipe Barros (PL-PR), anunciou na tarde desta quarta-feira (10/7) que o grupo votará contra a regulamentação da reforma tributária. O PL detém a maior bancada da Câmara, com 95 representantes.

“A reforma tributária de Lula-Haddad é uma das maiores farsas da história econômica do Brasil. Isso é aumento de imposto. A oposição acaba de fechar questão contra mais esse assalto do Lula e do PT contra a população”, disse Barros.

Mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), chegou a se encontrar com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na tentativa de diminuir as resistências ao projeto.

A reunião aconteceu pela manhã, na sede do partido. O opositor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem orientado que a bancada do PL vote contra a reforma. O encontro, no entanto, não resultou no apoio à Lira.

Após tarde de negociações, o relator do texto, deputado Reginaldo Lopes (PT-MG), confirmou que apresentará um novo parecer com mudanças na proposta. A previsão é de que o texto-base seja votado ainda hoje, no plenário da Câmara.