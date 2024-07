Chapada dos Veadeiros recebe 16ª edição do Aldeia Multiétnica

Deste sábado (13/07) até a próxima sexta (19/7), a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, será palco da 16ª edição do Aldeia Multiétnica. O evento reúne representantes de etnias indígenas de todas as regiões do Brasil e além de intercâmbio cultural, contará com shows culturais. A atividade ocorrerá na cidade de Alto Paraíso de Goiás, no entorno do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros. A programação contará com apresentações culturais, rodas de conversa, oficinas, palestras, vivências artísticas, feira de artesanato tradicional e tempo livre para rodas de conversa ao pé da fogueira e descanso. Entre as atrações confirmadas está o cantor Zeca Baleiro.

Roda de conversa entre indígenas e não-indígenas. (foto: Raíssa Azeredo/ Divulgação)

O organizador do evento, Juliano Basso, ressalta que a experiência cultural da Aldeia Multiétnica é única no Brasil. “Hoje a Aldeia Multiétnica é uma experiência única no país, pois reúne povos de diferentes regiões do Brasil e do mundo para apresentar sua cultura e lutas. Aqui a gente tem a oportunidade de entender como essas comunidades vivem, possibilitando uma interação cultural entre diferentes povos e a sociedade brasileira não indígena. Isso tudo em um formato único, que não aprisiona as pessoas em salas de aula, mas oferece um mundo de experiências vivendo o território da Chapada dos Veadeiros, que é patrimônio mundial natural pela Unesco.”



A expectativa é de receber 5 mil pessoas ao longo dos dias, entre convidados e visitantes. Durante a programação, indígenas de todo o país irão se reunir para apresentar seus respectivos saberes, costumes, cantos, dança, gastronomia, pinturas corporais, além de compartilhar as lutas por seus direitos originários e para manter suas culturas e territórios tradicionais. Haverá também rodas de conversa e debates sobre a realidade nas aldeias.

Cada etnia presente realizará uma festa tradicional do seu respectivo povo. As celebrações terão início ao amanhecer e vão até o início do próximo dia, quando o comando da Aldeia passa para outro povo. Na edição deste ano está confirmada a participação de um grupo de indígenas do Canadá, das etnias Innu e Wolastoqiyik, assim como grupos das etnias Yawanawá/AC, Rikbaktsa/MT e Panará (PA), além da artista plástica Olinda Silvano (Shipibo-Konibo,Peru).

Troaca de saberes e costumes atarves da pintura corporal (foto: Bruno Jungman/ Divulgação)

Confira a programação completa



13 de julho - Kariri Xocó

14 de julho - Xavante

15 de julho - Kayapó Mebêngôkré

16 de julho - Guarani Mbyá

17 de julho - Krahô

18 de julho - Povos do Alto Xingu

19 de julho - Fulni-ô





Sobre a Aldeia Multiétnica:

A Aldeia Multiétnica é um projeto sociocultural que atua desde 2007 no fortalecimento das culturas e lutas políticas de grupos de mais de 10 etnias indígenas de todas as regiões e biomas brasileiros. Mais de 10 mil indígenas já participaram do evento ao longo das edições, além de pesquisadores, indigenistas, biólogos e especialistas em diferentes áreas referentes aos povos indígenas e comunidades tradicionais.

A Aldeia Multiétnica é realizada pela Casa de Cultura Cavaleiro de Jorge em parceria com o Centro de Estudos Universais - AUM, entidades privadas sem fins lucrativos. "Todos os recursos são destinados para manutenção dos projetos e para criação de novas iniciativas de fortalecimento das comunidades. Somos um organização sem fins lucrativos. Além do evento, temos lojas que buscam gerar renda recorrentes para as comunidades participantes da Aldeia Multiétnica, elas fazem parte de um projeto chamado Rede Multiétnica", relata Juliano Basso.

Para participar:

É possível se inscrever e adquirir os ingressos através do site. Os ingressos vão desde compra de pacotes a visitação diária.

