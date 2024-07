Embaixador da Coreia do Sul se despede de Brasília com MPB

Quando deixar Brasília e o território brasileiro, em breve, de volta a Seul, o embaixador da Coreia Sul, Lim Ki-mo, levará com ele a música brasileira. Além de aproximar os laços entre os dois países, o diplomata ajudou a divulgar a cultura do Brasil e ganhou fama ao cantar sucessos da música popular brasileira.

"A MPB me faz mais feliz, me dá alegria. O senhor presidente Lula canta, o presidente do Supremo Tribunal Federal canta, a ministra da Cultura canta. Eu quero cantar também", afirmou ao Correio, pouco antes de subir ao palco em uma festa de despedida no melhor estilo karaokê.

Lim disse gostar de samba, de sertanejo e de pagode. O grupo Raça Negra é o favorito do embaixador. Tanto que em todas as apresentações ele faz questão de cantar os principais hits. "Gosto muito de outras canções, mas Raça Negra me emocionou muito. A música brasileira me passa muita emoção e um sentimento de humanidade", admitiu.

Questionado sobre os planos para os próximos postos diplomáticos, Lim respondeu de pronto: "Na Coreia ou em outros países onde eu estiver, eu quero cantar sempre canções brasileiras", garantiu.

Perguntado se esperava tanto sucesso no Brasil, principalmente no meio diplomático, Li disse: "Os brasileiros me aceitam, me escutam e se emocionam". Confira trechos da apresentação:

Em abril passado, o diplomata sul-coreano participou do Samba do Trabalhador, no Clube da Renascença, no Rio de Janeiro, e cantou Trem das Onze, de Adoniran Barbosa. Em 4 de junho, ele se apresentou no Clube do Choro, em um evento beneficente.