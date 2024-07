PMs são agredidos a cadeiradas durante abordagem a motociclista

Durante uma abordagem policial a um motociclista, policiais militares do Grupo Tático Motociclístico do 20º BPM (GTM 40) foram agredidos com cadeiradas por familiares do suspeito. O caso ocorreu no fim da manhã desta segunda-feira (15/7), no Itapoã, e foi registrado em vídeo.



O motociclista estava acompanhado de uma mulher (que levava na garupa) quando passou em alta velocidade pelos PMs. Os militares deram ordem de parada, mas o homem desobedeceu e acelerou a moto.

O suspeito tentou entrar em uma casa, na Quadra 378, mas, devido a estar muito rápido, não conseguiu fazer a curva e caiu, de acordo com informações da PM. Ao ser abordado pelos PMs, parentes do piloto que viram quando ele tentou entrar na residência partiram para a agressão contra a equipe e arremessaram cadeiras, garrafas e pedras contra os policiais.

A mulher que estava na garupa fugiu do local. Os PMs conseguiram conter o homem, o irmão dele e uma adolescente. A moto, que acabou apreendida, tinha R$ 5,3 mil em débitos. O condutor foi notificado por dirigir sem CNH, direção perigosa, ameaçando pedestres, estar de chinelo, sem calçado adequado para pilotar, e avançar sinal de parada obrigatória. Ele, o outro adulto e a menina foram autuados por resistência, desacato, desobediência, lesão corporal e dano ao patrimônio público.

Um policial teve pequenas lesões e duas motocicletas foram avariadas.