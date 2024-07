O principal objetivo do PPCUB é a preservação, disse secretário

A preservação é o principal ponto do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), e dentro do projeto há critérios e diretrizes que mostram o que pode e não pode ser feito, disse Marcelo Vaz, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, ao programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta segunda-feira (15/7). Às jornalistas Samanta Sallum e Adriana Bernardes, o chefe da pasta destacou que não há risco d e a cidade perder o título de patrimônio cultural da humanidade.

Os critérios e diretrizes são para que a cidade não perca as características e patrimônios, explicou Marcelo Vaz. "A preservação é um critério muito bem abordado no texto, mas principalmente traz normas de uso e ocupação do solo. O que isso significa? Elas definem para cada lote o que pode e o que não pode ser feito, como as alturas máximas, a taxa de ocupação do território, entre outros detalhes”, observou.

Segundo o secretário, essas diretrizes garantem que as áreas verdes da capital sejam preservadas. "Principalmente a manutenção das quatro escalas, a residencial, gregária, monumental e bucólica", descreveu.

O risco de perder o título de patrimônio cultural da humanidade é inexistente, afirmou Marcelo Vaz. "Muito pelo contrário, o projeto foi feito exatamente para garantir a preservação da cidade tal como ela é. É importante dizer que o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) acompanhou todos os passos da elaboração do projeto, fez alguns pareceres analisando as propostas que a secretaria apresentava ao órgão", finalizou.

Veja a entrevista na íntegra

