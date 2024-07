Nova lei prevê pagamento de taxas de serviços públicos com cartão e pix no DF

O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou o projeto de lei que possibilita o pagamento de taxas e preços de serviços públicos com cartão de crédito e débito, além do Pix. A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta terça-feira (16/7).

Leia também: PMs são agredidos a cadeiradas durante abordagem a motociclista

O projeto, de autoria do deputado Roosevelt Vilela (PL), foi aprovado no plenário da Câmara Legislativa (CLDF). O texto sancionado pelo Executivo local, prevê que os órgãos e entidades públicas do Distrito Federal que disponibilizam ou cobram pela utilização de serviços públicos devem possibilitar aos contribuintes o pagamento por esses novos mecanismos.

A medida, segundo o parlamentar, visa inserir serviços públicos na forma digital. Apesar de estar publicada no DODF, a lei entrará em vigor no prazo de 180 dias.