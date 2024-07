DF registra queda de mortes violentas, diz Anuário de Segurança

O Distrito Federal registrou queda em mortes violentas intencionais, seguindo a tendência nacional. Segundo o 18º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira (18/7), em 2023 foram registrados 266 homicídios dolosos contra 279 contabilizados em 2022. Já o latrocínio caiu de 21 para 18 e lesão corporal seguida de morte diminuiu de 5 para 2.



Em âmbito nacional, o número de homicídios dolosos no país caiu de 39.881 para 38.595 em 2023, o de latrocínio diminuiu de 1.243 para 981 e o lesão corporal seguida de morte caiu de 619 para 613.

Leia também: Todos os tipos de violência contra mulheres cresceram no Brasil

Apesar da queda, a média para esses óbitos em 2023 é 18,8% maior do que a regional da América Latina e Caribe. Além disso, a taxa é quase quatro vezes maior do que a mundial de homicídios, que segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime é de 5,8 mortes por 100 mil habitantes.

"No Brasil vivem aproximadamente 3% da população mundial. Mas o país, sozinho, responde por cerca de 10% de todos os homicídios cometidos no planeta. Dito de outra forma, os níveis de violência letal no Brasil estão longe de serem considerados adequados e/ou condizentes com padrões mínimos de desenvolvimento humano e social", aponta o anuário.

"É preciso reconhecer que a tendência de queda é consistente e constante, mas é preciso alertar para o fato de o trajeto ainda ser longo e tortuoso. E esse caminho fica nítido na análise dos dados subnacionais, que mostram que a queda da violência letal no Brasil é desigual e heterogênea", acrescenta.