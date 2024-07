O brasiliense que conseguiu salvar o negócio usando o TikTok

O brasiliense Vitor Hugo Tomaz Noia, de 27 anos, achou que a cafeteria que tinha com a mãe iria sucumbir com as dificuldades financeiras que vieram da pandemia da covid-19. Com apertos nos negócios, Vitoh, como é conhecido, passou a fazer vídeos para a internet e conseguiu mudar o destino que tantos empreendimentos tiveram em 2021: o fechamento de lojas. Hoje, o empreendedor conseguiu dar a volta por cima usando a plataforma de vídeos curtos TikTok. Agora, ele figura a lista de Vozes Visionárias do TikTok, curadoria feita em celebração ao mês do Orgulho, destacando pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIAP+ e/ou que geram impacto para esse público dentro e fora da plataforma.

De família nordestina, Vitoh nasceu e cresceu em Brasília, onde estudou Design na Universidade de Brasília (UnB). A história de empreendedorismo do jovem começou em 2021, quando se tornou sócio de uma cafeteria, a Weknd, em parceria com sua mãe.

A inspiração para abrir a cafeteria veio de uma paixão antiga por cafeterias de café especial e o sonho de ter uma loja própria. “Lá na universidade, minha vontade de empreender e criar a minha própria marca floresceu, aprendi várias ferramentas que foram muito úteis, expandi minha maneira de pensar e de trabalhar, além de ter aprofundado um pouco da minha noção de realidade e da minha identidade enquanto membro da comunidade LGBTQIAP+”, conta o jovem. sobre como ingressou no mundo do empreendedorismo.

Após a pandemia, a mãe do jovem conheceu um casal que estava passando o ponto comercial onde hoje está localizada a Weknd e ficou encantada. Os dois decidiram embarcar na empreitada e lançaram a Weknd. Vitoh conta que pensou em todos os detalhes, até a iluminação.

"A iluminação que eu pensei deixou o ambiente incrível e aconchegante para um bar gostoso", disse. Para oferecer o melhor, ele decidiu se tornar barista e bartender. "Eu sabia da importância de conhecer todos os processos, por isso, precisei me profissionalizar. No final, me identifiquei tanto com essa atividade que se tornou meu local favorito da operação. Então, comecei a estudar e me aprofundar cada vez mais, além de arriscar com novas iniciativas. Agora, é uma luta para me tirar de trás do balcão aos finais de semana”, explicou Vitoh.

Da necessidade para a viralização no TikTok

A motivação para criar conteúdo no TikTok veio da necessidade financeira. "Eu, como muitos pequenos empreendedores, não tinha dinheiro para investir em anúncio ou criação de conteúdo por terceiros. Então, por conta própria, fiz um vídeo falando sobre as comemorações de aniversário no Weknd, e esse vídeo bombou. A partir daí, entendi a força da plataforma para o meu negócio e comecei a criar conteúdo de forma mais intencional”, pontua Vitoh.



A estratégia desenvolvida para promover a Weknd no TikTok incluiu um olhar atento para entender a linguagem da plataforma. "Fiz uma lista de modelos de vídeos que faziam parte dessa linguagem e poderia testar aplicando para o meu negócio. O modelo de #GRWM ('Arrume-se comigo') criando um drink funcionou super bem, e comecei a replicar até criar minha própria linguagem. Isso acabou sendo um trabalho constante, sempre pesquisando referências para me atualizar”, conclui o empresário.

Transformação digital

Nos últimos anos, a transformação digital tem sido um fator determinante para o crescimento de negócios em diversos setores. Com a proliferação das plataformas digitais, as empresas têm encontrado novas formas de se conectar com seus clientes e expandir seu alcance de maneira significativa. Uma dessas plataformas que tem se destacado é o TikTok. Originalmente conhecida por seus vídeos curtos e virais, a rede social agora se apresenta como uma poderosa ferramenta de marketing e promoção de negócios.



"Ao oferecer uma experiência que combina comunidade, entretenimento e compras em um só lugar, o TikTok consegue impactar e definir a cultura do varejo moderno. Hoje existe um processo que chamamos de community commerce, que é como um enorme boca-a-boca digital. As pessoas usam o aplicativo para recomendar produtos ou fazer resenhas dos que já possuem e, por meio dessa produção de conteúdo, influenciam a comunidade”, pontua Silvia Beluzzo, Diretora de Marketing PMEs do TikTok na América Latina.



Devido ao alcance direto com potenciais consumidores, a plataforma pode ajudar qualquer tipo de pequena empresa a obter sucesso, independentemente da sua especificidade, de donos de cafeterias a limpadores de piscinas. “Para se ter uma ideia de como isso tem funcionado para os empreendedores, uma pesquisa sobre “consumidores de PMES”, realizada pelo time de Marketing Science do TikTok e conduzida pela InSites Consulting no ano passado, revelou que 82% dos usuários do TikTok dizem que descobriram uma pequena ou média empresa no TikTok antes de vê-la em outro lugar, e isso fica muito claro quando olhamos para a história do Vitoh, que não apenas conseguiu salvar seu negócio, como tem o feito crescer cada vez mais”, pontua Beluzzo.



Sabendo de seu impacto como canal de promoção, a plataforma criou o "Negócios que você nem imagina”, um desdobramento da campanha "Histórias que você nem imagina", de 2023, que propôs o uso da rede social para inspirar outras pessoas através de trajetórias de sucesso. Entre os empreendedores convidados para compartilhar histórias, está Vitoh.

