Julho é marcado pelo período de férias, para muitos, época de viajar. Perto da capital, há destinos fantásticos. Um deles é a Chapada Imperial, um ambiente propício a pessoas que desejam ter um contato mais profundo com a natureza, conhecer a beleza e a diversidade do Cerrado.

Ao Correio, Marcio Imperial, um dos fundadores da Chapada, ao lado dos irmãos Marcelo e Marta, enfatiza a importância de investir no turismo do DF. "Sempre que chegam pessoas de outros estados, são sugeridos a elas pontos turísticos fora do DF, e isso está errado. Temos muitos locais lindos e especiais espalhados pela capital. Esse é um dos papéis da Chapada Imperial, apresentar Brasília para Brasília", afirma.

Marcio Imperial, um dos fundadores, também participa da educação ambiental (foto: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Ferias - Chapada Imperial. )

A Chapada Imperial fica a cerca de 50km do centro de Brasília e faz parte da região administrativa de Brazlândia. É considerada a maior reserva ecológica particular do quadradinho, por abranger uma área de aproximadamente 4,8 mil hectares. O local é conhecido pela rica biodiversidade, composta por uma vasta gama de espécies de fauna e flora, além de mais de 30 cachoeiras e trilhas.

História

Originalmente, a área da Chapada fazia parte de grandes fazendas que existiam antes da construção de Brasília. Com o passar dos anos, a região foi adquirida pela família Imperial, que batizou o local com seu sobrenome. O objetivo era preservar a natureza e criar um espaço onde os visitantes pudessem desfrutar desse paraíso.

Aberta oficialmente ao público em 1999, a Chapada Imperial consolidou-se, desde então, como um destino popular para ecoturismo local, por ofertar uma vivência única para aqueles que desejam explorar o Cerrado de forma sustentável. "Esse empreendimento foi a realização de um sonho para nós. Desde o inicio, buscamos nos capacitar para oferecer a melhor experiência possível às pessoas que viessem aqui", relembra Marcio.

Cachoeiras enchem a paisagem da região (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Atrações

A reserva ecológica dispõe de uma estrutura completa para receber visitantes, com diversas opções de atividades. Entre as principais atrações, estão educação ambiental para crianças, trilhas guiadas do nível mais leve ao mais difícil; visitas às cachoeiras, como a Imperial e a Rainha; observação da fauna e flora; e opções de aventuras, entre elas, a escalada, proporcionando uma dose extra de adrenalina.

Esculturas em madeira são usadas para educação ambiental (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Reencontro

A nutricionista Anna Michaella de Aguiar, 35 anos, viveu um dia muito especial na Chapada. Ela visitou a reserva há mais de 15 anos com um grupo da escola. Ao voltar, a sensação foi de nostalgia. "Estávamos muito empolgados e tínhamos muita vontade de conhecer toda a parte da ecologia, das plantas, então foi bem divertido", conta, ao relembrar da experiência.

Anna Michaella, 35 anos, foi ao local na época de escola e agora voltou para apresentá-lo aos filhos (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Além da viagem no tempo, segundo a nutricionista, a nova visita se tornou inesquecível, pois, desta vez, ela participou do passeio ao lado dos filhos Guilherme Aguiar, 12, e Maria Luiza Aguiar, 10. "Trouxe os dois para terem esse contato com a natureza, mas também para aprenderem a respeitar a diversidade. Quero ensiná-los a lidar com as adversidades, e a natureza propõe isso: planejamos uma coisa e, às vezes, ela muda totalmente a nossa rota", destaca.

Recepção especial

Daniel Lima Souza, 22 anos, esteve na Chapada Imperial pela primeira vez e se surpreendeu com a recepção especial de Minnie, uma das aves anfitriãs da reserva. "É muito legal ter esse contato com a natureza. Nunca vi uma arara de perto e, agora, ela não está largando do meu pé, mas está tudo bem, é uma experiência única e muito bacana", diz.

A arara Minnie se encantou por Daniel Souza, 22 anos, e o sentimento foi recíproco (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

Foi a namorada, Flávia Paiva, 37, que convenceu Daneiel a fazer o passeio. A servidora pública, que esteve no local cinco vezes, ressaltou que, quando aparece um espaço no calendário, não perde a oportunidade de voltar. "Aqui é muito legal, gosto desse contato com a natureza, que é muito importante também, ainda mais nesse período de férias para dar uma relaxada do dia a dia", comentou.

Segurança

Segundo Marcio Imperial, a segurança dos visitantes é uma prioridade. Com o objetivo de garantir uma visita segura e agradável, a reserva dispõe de acompanhamento de guias locais, que conhecem bem a área e podem prestar socorro, caso necessário. Também são fornecidos equipamentos de segurança, que são de uso obrigatório, para as atividades de aventura.

O público pode desfrutar das atrações com segurança (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)





São mais de 30 cachoeiras para relaxar e se divertir, mesmo na seca, quando a água diminui (foto: Fotos: Ed Alves/CB/DA.Press)

Serviço

Chapada Imperial

» Os valores variam de acordo com o tipo de atividade e o pacote escolhido. Em geral, a reserva oferece opções para atender a todos os públicos.

» Os pacotes podem incluir apenas a visita guiada às trilhas e cachoeiras ou, também, atividades de aventura. O pacote completo inclui todas essas e mais o almoço. O preço aproximado é de R$ 160,00 por pessoa.

» A reserva funciona todos os dias da semana, das 9h às 20h30, mas é recomendável verificar a disponibilidade antecipadamente, especialmente em feriados e fins de semana, quando a demanda é maior.

» Contato: (61) 99996-1601