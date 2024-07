GDF libera trânsito no primeiro trecho da Avenida Hélio Prates

Neste sábado (20/7), o Governo do Distrito Federal (GDF) liberou o primeiro trecho da Avenida Hélio Prates — que vai do posto BR, na esquina com a Avenida Comercial, até o Pistão Norte. A liberação ocorreu nove dias após o governo assumir a obra.

De acordo com o secretário de Obras, Valter Casimiro, até o final da próxima semana, o segundo trecho, na parte inferior da Avenida Comercial, também será desbloqueado para o tráfego de veículos. “Nosso compromisso com os comerciantes e a comunidade é concluir também a jardinagem e o calçamento em, no máximo, 60 dias”, afirmou.

Serviços

Estão sendo realizadas, na Avenida Hélio Prates, a sinalização horizontal e a implantação de palmeiras no canteiro central, no trecho que vai do Pistão Norte até a esquina da Avenida Samdu. Além disso, serão recuperadas as calçadas e os meios-fios ao longo da via.

Na frente do Taguacenter, de acordo com o GDF, serão implantados jardins para uma melhor humanização da via. Atendendo a uma solicitação dos comerciantes, será instalado um semáforo que permitirá a saída do Taguacenter para a Avenida Hélio Prates.