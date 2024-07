PMDF desmantela esquema de tráfico com apreensão de 122 tabletes de maconha

Policiais militares apreenderam, na noite desta sexta-feira (19/7), 122 tabletes de maconha em diligências nas regiões administrativas de Ceilândia e Samambaia. Durante a ação, um homem acabou preso.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a operação começou quando equipes do Grupo Tático Operacional do 10º Batalhão (Gtop 30) receberam uma denúncia sobre um homem fazendo “delivery” de drogas na QNO 18, na Expansão do Setor O. Ao chegarem no local indicado, os PMs localizaram o motociclista.

Os policiais abordaram o suspeito e encontraram com ele oito tabletes de maconha. O homem afirmou que estava fazendo a entrega do entorpecente na região, após ter pego a droga na quadra 223 de Samambaia. Ele foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) e autuado por tráfico de drogas.

No local informado pelo detido, equipes do Gtop do 11° Batalhão (Gtop 31) encontraram mais 114 tabletes de maconha, porções fracionadas prontas para a venda, três balanças de precisão, um revólver calibre 38 e seis munições. Todo o material foi confiscado e levado à 15ªDP.