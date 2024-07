Incêndio florestal de grandes proporções atinge região do Lago Sul

Um incêndio florestal de grandes proporções atingiu na tarde desta sexta-feira (19/7) a região da QI 28, entre a Ponte JK e a Ermida Dom Bosco, no Lago Sul. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) esteve no local para combater as chamas. A ação durou cerca de seis horas.

De acordo com a corporação, o fogo chegou a se aproximar das residências. “Rapidamente se iniciou o combate e, devido às proporções e à possibilidade de atingir as edificações, foi solicitado reforço operacional de outras unidades, incluindo a unidade especializada em incêndios florestais. Apesar de o local ser de difícil acesso e locomoção, as guarnições debelaram as chamas, evitando que elas se alastrassem para as casas. Foram queimados, aproximadamente, 38 mil m² de vegetação e não houve vítimas, apenas danos ambientais”, disse o Corpo de Bombeiros, em nota.