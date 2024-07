Capital Moto Week: amizade sobre duas rodas reúne tribos do país inteiro

Kleber trouxe as inseparáveis companheiras de estrada, as cadelinhas Camila e Belinha - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Em sua 21ª edição, a expectativa é que o Capital Moto Week receba mais de 800 mil pessoas entre os dias 18 e 27 de julho. Cerca de 150 mil turistas são esperados de várias partes do Brasil e do exterior. A maioria acampa no local. A Cidade da Moto ocupa 300 mil m² no Parque de Exposições da Granja do Torto. Segundo a organização do evento, devem passar por lá cerca de 350 mil motos e mais de 1,8 mil motoclubes de todo o mundo. Foram investidos pela organização R$ 20 milhões, e o festival deve injetar na economia do DF por volta de R$ 62 milhões. O Correio conversou com motociclistas de várias partes do país que estão acampados no local.

Roselaine de Moura, 61 anos, rodou 1.300km de Maringá até Brasília. A paranaense anda de moto há 46 anos, e este é o sétimo ano em que participa do Capital Moto Week. Ela gosta de ficar acampada para vivenciar o evento por completo. "Enquanto eu pilotar, virei todos os anos", afirma. "O que mais gosto no motociclismo é fazer amizades. Aqui no Moto Week, fiz amigos para toda a vida e sempre fico ansiosa para reencontrá-los aqui", completa.

De Cajazeiras, na Paraíba, Francisco Vinícius, 34, sempre reserva um galpão para receber amigos de outras partes do Nordeste. "Buscamos trazer um pouco da cultura nordestina para o Capial Moto Week", conta. O farmacêutico elogia a organização do evento e a irmandade entre os participantes. "Os motociclistas se respeitam muito. Neste sábado (20/7), esqueci meu celular no banheiro e só percebi um tempo depois. Voltei lá e estava no mesmo lugar. Isso não acontece em outros eventos", destaca.

O motoclube brasiliense Old Skull faz parte do festival desde a primeira edição. Promovendo a prudência e a responsabilidade no trânsito, os motociclistas montam acampamento no Parque de Exposições da Granja do Torto, mesmo residindo na capital. "Nós nunca rodamos de moto após ingerir bebida alcoólica. Se alguém quer dormir em casa, deixa a moto aqui e volta usando transporte por aplicativo. Mas gostamos mesmo é de acampar por aqui", diz o presidente do motoclube, o advogado Eduardo de Barros Pereira, 52. "Apreciamos também a integração que o evento proporciona entre diferentes motoclubes do Brasil e de outros países", conlui.









Companheirismo

O caminhoneiro Kleber Lourenço Lopes, 65 anos, é apaixonado por moto e veio do Rio de Janeiro pelo terceiro ano consecutivo para o Capital Moto Week. Ele nunca viaja sozinho, vem sempre acompanhado das duas cadelinhas Camila e Belinha. "Elas são minhas companheiras de estrada. Somos uma equipe", relata. Sempre preocupado com a segurança dos dois bichinhos, ele mandou fazer capacetes e óculos personalizados para as duas companheirinhas. "Somos um motodog, eu e elas", diz.

Em 2019, Kleber havia começado uma viagem de moto por todas as capitais do país. No entanto, devido à pandemia, suspendeu a peregrinação. "Ficaram faltando só duas capitais: Macapá e Boa Vista. Após o fim do festival aqui, vou concluir a viagem, passando por essas duas cidades", avisa. "Meu próximo objetivo é rodar a América do Sul até o Ushuaia", antecipa.

Impacto social

O Capital Moto Week oferece uma programação gratuita, a Vila do Bem, com serviços de saúde, beleza, vacinação, atividades culturais, educativas e oficinas profissionalizantes à comunidade. Nesta segunda-feira, o funcionamento será das 13h às 22h30, e nos dias 23 e 24, das 10h às 22h30.

Por meio da Academia de Produção Inteligente, o CMW disponibiliza ainda dois cursos profissionalizantes de manutenção de celulares e operador de drone, de 22 a 26 de julho. A iniciativa, voltada a maiores de 16 e 18 anos, respectivamente, é realizada em parceria com a Programando o Futuro e apoio da Prefeitura Comunitária da Granja do Torto. A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo site bit.ly/oficinasCMW2024. Os participantes receberão certificado.





SERVIÇO

Capital Moto Week

Data: 18 e 27 de julho

Local: Parque de Exposições Granja do Torto

Ingressos disponíveis na Bilheteria Digital (QR Code)

Programação de shows para os próximos dias:

21/7 (domingo): Sepultura e Massacration

25/7 (quinta-feira): Detonautas

26/7 (sexta-feira): Call the Police

27/7 (sábado): Blitz e Fernanda Abreu