Brasília completa 100 dias sem chuvas neste fim de semana

Neste fim de semana, Brasília completará 100 dias sem registros de chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a tendência é de que o tempo permaneça assim até, pelo menos, setembro. A massa de ar seco que paira sobre a região central do país continua impedindo que nuvens se formem. Neste sábado (20/7), o céu deverá permanecer claro e é esperado vento fraco a moderado, com rajadas em regiões específicas.

A mínima registrada nesta madrugada foi de 10°C, na região da Estação de Águas Emendadas. Para o período da tarde, a máxima esperada é de 28°C. A umidade vai variar entre 85% e 24%. Andrea Ramos, meteorologista do Inmet, lembra que, com o alerta amarelo para baixa umidade ativo, é preciso ter atenção redobrada ao praticar atividades físicas ao ar livre, "o indicado é que não se faça exercícios no período da tarde, quando o tempo se apresenta ainda mais seco", diz.

A especialista completa que a tendência é que o tempo permaneça semelhante ao longo da próxima semana e que as chuvas devem dar as caras somente no mês de setembro.

Dicas da Defesa Civil:

Mantenha boa hidratação;

Umedeça periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico;

Utilize umidificador, baldes ou bacias com água para elevar a umidade do ar;

Reduza as atividades físicas nos períodos mais quentes do dia;

Dê preferência a refeições leves.