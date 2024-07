Arraial beneficente Pão com Ovo agita o Cruzeiro Novo neste sábado

O objetivo do Arraial é arrecadar cobertores - (crédito: Projeto Pão com Ovo )

O projeto social Pão com Ovo realizará seu primeiro arraial beneficente neste sábado (27/7), a partir das 17h, na Praça Central, SCHES 507, no Cruzeiro Novo. Com entrada gratuita, o evento pretende arrecadar cobertores para moradores em situação de rua. Há oito anos, o projeto realiza a Campanha do Cobertor de maio a agosto. Este ano, decidiram incorporar a festa junina para aumentar as doações.

A festa contará com a Quadrilha Santos do Cerrado, o DJ Renato Rendeiro tocando forró e a apresentação do Forró Vaqueiro Blindado. O evento tem entrada gratuita, porém os ingressos devem ser retirados antecipadamente no site Sympla. Para as crianças haverá cama elástica e voluntários organizando brincadeiras em grupo.

Fundado em 2018 por uma família, o Pão com Ovo começou com quatro pessoas — mãe, pai e duas filhas — distribuindo pão com ovo e café para moradores de rua no Distrito Federal. Atendiam em rotas por Taguatinga, Ceilândia e pontos estratégicos do Plano Piloto. Com o tempo, o projeto cresceu e agora conta com mais de 260 voluntários, que distribuem chocolate quente, meias, absorventes, ração para cães e outros itens essenciais.

Informações sobre o evento

Data: 27/7 (sábado)

Hora: das 17h às 23h

Local: Praça Central, SCHES 507, Cruzeiro Novo