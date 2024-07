DF amanhece ensolarado e segue em alerta amarelo para baixa umidade

Bom dia, Brasília! Lago Paranoá reflete pôr do sol da capital - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, trabalhador! Hoje ainda é terça-feira (23/7), mas nada de desânimo. O céu de Brasília amanheceu do jeitinho que a gente gosta, azul como o mar e ensolarado. O vento frio da manhã é o plus, mas lembre-se de não exagerar nos casacos pesados, pois, durante a tarde, os termômetros devem subir. Esse fenômeno de temperaturas muito baixas durante a manhã e altas no decorrer da tarde é chamado de amplitude térmica, e deve permanecer nas próximas semanas.

Mas nem tudo são flores. Isso porque o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para a baixa umidade, que coloca Distrito Federal em alerta amarelo, indicando perigo potencial devido ao tempo seco. Nessa tarde, por exemplo, a expectativa é que a umidade mínima atinja os 20%, condição considerada preocupante. Cuidado para a seca não sugar suas energias, hein.

Hoje, a temperatura mínima foi de 9º, na estação meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina; a máxima pode chegar a 28ºC. Já a umidade pode alcançar os 90%. No Plano Piloto, os termômetros registraram mínima de 15ºC e a máxima deve atingir os 26ºC; a umidade fica entre 25% e 70%. Os ventos devem variar de fracos a moderados.

Alertas

Devido à baixa umidade, a meteorologista Andrea Ramos recomenda alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação; hidratar periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade; manter adequada limpeza dos ambientes; e dar preferência a refeições leves.

Também deve-se evitar fazer atividades físicas nos períodos mais quentes do dia. Ter atenção ao manuseio de fogo também é fundamental, para evitar incêndios e queimadas.