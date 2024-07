Evento reúne escritoras negras do DF no Museu Nacional

O Julho das Pretas que Escrevem no DF promove encontro com o tema “Nosso lugar é de fala”, no Festival Latinidades. O evento será no sábado (27/7), no Museu Nacional da República, a partir das 14h.

A programação conta com a apresentação de cada participante, performances artísticas e venda e exposição de obras.



Podem participar mulheres negras que usam a palavra como expressão artística. Seguindo a tradição, serão homenageadas as irmãs Lourdes e Jovina Teodoro, Conceição Freitas, Norma Hamilton, Adelaide Paula, Elisa Mattos e Ailin Talibah, autoras do DF escolhidas pela trajetória de vida e de carreira e por representarem gerações e gêneros literários diversos.



Além do encontro entre artistas da literatura, o encontro também é uma oportunidade para dar mais visibilidade a escritoras negras e aproximá-las do público.



Desde que foi criado, em 2021, o evento reuniu sessenta autoras e homenageou nove delas: Rosane Garcia, Lydia Garcia, Jacira Silva, Tatiana Nascimento, Nanda Fer Pimenta, Cristiane Sobral, Verenilde Pereira, Meimei Bastos e Sarah Benedita. No primeiro ano, foi realizado na Banca da Conceição, na época administrada por Conceição Freitas e, a partir de 2022, passou a compor a programação do Festival Latinidades.